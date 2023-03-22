Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме

Американский лидер Байден вновь перепутал слова выступая на публике, рассмешил присутствующих, а после признался, что ему страшно находиться в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, неудобная ситуация с участием лидера США случилась в Белом доме во время вручения наград президентом лауреатам в области гуманитарных наук и искусств. Байден начал цитировать Бланко, но запутался в словах. За казус американский лидер извинился перед публикой, попросил начать еще раз, а после признался, что ему страшно находиться в Белом доме.

Американскому президенту Джо Байдену в ноябре исполнилось восемьдесят лет. Как ранее сообщалось, он намерен бороться за пост главы государства на выборах в 2024 году.