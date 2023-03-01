Французы анонсировали новую акцию протеста против пенсионной реформы

Новости Франции. Французы выступают против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередную демонстрацию жители устроили 28 февраля перед Сенатом.
Новости Франции. Французы выступают против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередную демонстрацию жители устроили 28 февраля перед Сенатом.
Именно там в ближайшее время будет рассмотрен предложенный правительством проект, согласно которому пенсионный возраст в стране повысят до 64 лет. Выразить свое недовольство приехали жители разных регионов. Но пока ощутимого эффекта это не дает. Правительство продолжает настаивать на необходимости реформы.
Впрочем, активисты все еще надеются достучаться до властей. Профсоюзы анонсировали новую акцию протеста: 7 марта демонстранты намерены заблокировать работу общественного транспорта, аэропортов, государственных учреждений и энергетических компаний.
Подписывайтесь на нас в Telegram!