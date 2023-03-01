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Французы анонсировали новую акцию протеста против пенсионной реформы

01 марта 2023 07:14
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Новости Франции. Французы выступают против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередную демонстрацию жители устроили 28 февраля перед Сенатом.  

Французы анонсировали новую акцию протеста против пенсионной реформы-1

Именно там в ближайшее время будет рассмотрен предложенный правительством проект, согласно которому пенсионный возраст в стране повысят до 64 лет. Выразить свое недовольство приехали жители разных регионов. Но пока ощутимого эффекта это не дает. Правительство продолжает настаивать на необходимости реформы.  

Французы анонсировали новую акцию протеста против пенсионной реформы-4

Впрочем, активисты все еще надеются достучаться до властей. Профсоюзы анонсировали новую акцию протеста: 7 марта демонстранты намерены заблокировать работу общественного транспорта, аэропортов, государственных учреждений и энергетических компаний.  

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# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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