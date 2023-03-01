Французы анонсировали новую акцию протеста против пенсионной реформы

Именно там в ближайшее время будет рассмотрен предложенный правительством проект, согласно которому пенсионный возраст в стране повысят до 64 лет. Выразить свое недовольство приехали жители разных регионов. Но пока ощутимого эффекта это не дает. Правительство продолжает настаивать на необходимости реформы.