МИД РБ выясняет информацию о пострадавших белорусах при железнодорожной катастрофе в Греции

Внешнеполитическое ведомство Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших при столкновении поездов в Греции граждане нашей страны, пишет БЕЛТА.

Крупная железнодорожная катастрофа в Греции унесла жизни тридцати двух человек. В результате столкновения двух поездов травмированы восемьдесят пять. Двадцать пять пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения. Сообщается, что двести семьдесят человек были эвакуированы, помощь медиков им не понадобилась.

Предварительно сообщается, что причиной ЧП могла стать неисправность систем контроля движения и сигнализации.