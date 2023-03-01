Прямой эфир

МИД РБ выясняет информацию о пострадавших белорусах при железнодорожной катастрофе в Греции

01 марта 2023 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внешнеполитическое ведомство Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших при столкновении поездов в Греции граждане нашей страны, пишет БЕЛТА. 

Крупная железнодорожная катастрофа в Греции унесла жизни тридцати двух человек. В результате столкновения двух поездов травмированы восемьдесят пять. Двадцать пять пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения. Сообщается, что двести семьдесят человек были эвакуированы, помощь медиков им не понадобилась. 

Предварительно сообщается, что причиной ЧП могла стать неисправность систем контроля движения и сигнализации. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
​Пентагон заявил, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемые вооружения
01 марта 2023 06:14

​Пентагон заявил, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемые вооружения

В Германии отменили авиарейсы из-за стачек сотрудников аэропортов
28 февраля 2023 19:24

В Германии отменили авиарейсы из-за стачек сотрудников аэропортов

Генсек НАТО заявил, что в отношениях России и Альянса назад дороги нет
28 февраля 2023 15:04

Генсек НАТО заявил, что в отношениях России и Альянса назад дороги нет