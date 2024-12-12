Фицо не поддержит вступление Украины в НАТО

Планы Киева тлеют на глазах, а мечты Зеленского, кажется, так и останутся только мечтами. Украину не хотят видеть в НАТО. С очередным заявлением выступил премьер Словакии Роберт Фицо, он сообщил, что не поддержит вступление Украины в Альянс, как минимум в период, пока он исполняет обязанности главы правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик выступает за нормализацию отношений с Россией и призывает к этому своих европейских коллег. Но крупные страны ЕС продвигают свои интересы в ущерб общим. В результате санкций против Москвы – Европа терпит колоссальные убытки, а сам Евросоюз может рассыпаться как карточный домик, заявил премьер Словакии. Виной тому – эгоистичные страны, которые свои политические цели ставят превыше благополучия всей Европы. Речь в первую очередь о Франции и Германии. На фоне некого разлада в европейской семье 2025 год для объединения будет крайне тяжелым, считает политик. Не самый оптимистичный, но честный прогноз на 2025-й от словацкого лидера.