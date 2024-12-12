Гутерриш: страны Африки войдут в состав Совбеза ООН в качестве постоянных членов

Генсек ООН заявил, что страны Африки вскоре войдут в состав Совета Безопасности в качестве постоянных членов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Антониу Гутерриша, сейчас влияние глобального Юга на работу организации является решающим. Он также отметил, что наиболее серьезные препятствия на пути вхождения стран Африки в состав Совбеза преодолены, достигнут консенсус, согласно которому две страны континента станут постоянными членами.