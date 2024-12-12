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Гутерриш: страны Африки войдут в состав Совбеза ООН в качестве постоянных членов

12 декабря 2024 07:47
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Генсек ООН заявил, что страны Африки вскоре войдут в состав Совета Безопасности в качестве постоянных членов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гутерриш: страны Африки войдут в состав Совбеза ООН в качестве постоянных членов-2

По мнению Антониу Гутерриша, сейчас влияние глобального Юга на работу организации является решающим. Он также отметил, что наиболее серьезные препятствия на пути вхождения стран Африки в состав Совбеза преодолены, достигнут консенсус, согласно которому две страны континента станут постоянными членами.

# ООН

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