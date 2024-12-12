Худяков не спас. «Штурм» проиграл «Лиллю» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов австрийская команда «Штурм», чьим вратарем является россиянин Даниил Худяков, проиграла французскому «Лиллю» со счетом 3:2. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя «Штурм» сравнял счет, «Лилль» одержал победу за счет голов Осаме Сахрауи, Митчела Баккера и Хаукона Арнара Харальдссона. В команде «Штурма» голы забили Отар Китеишвили и Мика Биерет.

Худяков провел весь матч и успешно отразил 6 из 9 бросков.

В другой встрече мадридский «Атлетико» обыграл братиславский «Слован» со счетом 3:1: Антуан Гризманн забил дважды, а Хулиан Альварес добавил еще один гол. За «Слован» отличился Давид Стрелец. У «Лилля» теперь 13 очков и шестое место в таблице Лиги чемпионов, а у «Атлетико» 12 очков и десятая строчка.

«Штурм» потерпел пятое поражение и с 3 очками находится на 30-м месте, но все еще имеет шансы на выход в стыковые матчи. «Слован» потерпел шестое поражение и занимает последнее место, не имея возможности выйти в плей-офф.