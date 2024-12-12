Есть раненые. Над казармами спецполка в Грозном сбит беспилотник

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, над казармами спецполка в Грозном был сбит беспилотник. В результате легкие ранения получили четыре бойца, но тяжелых травм нет. Об этом пишет РИА Новости.

БПЛА повредил крышу и вышиб окна, вызвав небольшое возгорание, которое удалось быстро потушить.

По словам Кадырова, подобные нападения только усиливают веру в победу. Он также сообщил, что резерв из 84 тысяч чеченских добровольцев и бойцов готов отправиться на линию фронта по первому же приказу.

Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты России с помощью беспилотников, но силы противовоздушной обороны успешно перехватывают аппараты.