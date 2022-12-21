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США поставят Украине системы ПВО Patriot и другую военную помощь на миллиард долларов

21 декабря 2022 19:42
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США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США поставят Украине системы ПВО Patriot и другую военную помощь на миллиард долларов-1

Соответствующее распоряжение подписал лидер Штатов Джо Байден, сообщает Белый дом. Предполагается, что новый пакет будет включать в себя в том числе передачу систем ПВО Patriot. Напомним, их Киев ожидает давно. Ранее поставить подобные зенитно-ракетные комплексы должна была Германия, но, как заявил представитель кабмина ФРГ, сейчас такой возможности нет.

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# Международная политика # Джо Байден # Олаф Шольц # Фотофакт

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