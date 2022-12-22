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Вашингтон замело снегом. Отменены десятки авиарейсов

22 декабря 2022 06:52
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Новости США. Снег и низкие температуры хозяйничают в штате Вашингтон. Дорожные бригады работают в усиленном режиме, но это едва ли заметно. Непогода пока сильнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон замело снегом. Отменены десятки авиарейсов-1

Снегопад не прекращался всю ночь. В результате на дорогах образовалась гололедица. Причем неблагоприятные погодные условия со временем распространились вплоть до границы с Канадой. Многим жителям пришлось поменять свои планы. В частности, задержаны или отменены несколько десятков рейсов в аэропорту Сиэтл-Такома. Советуют не садиться за руль и водителям автомобилей.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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