Вашингтон замело снегом. Отменены десятки авиарейсов

Новости США. Снег и низкие температуры хозяйничают в штате Вашингтон. Дорожные бригады работают в усиленном режиме, но это едва ли заметно. Непогода пока сильнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопад не прекращался всю ночь. В результате на дорогах образовалась гололедица. Причем неблагоприятные погодные условия со временем распространились вплоть до границы с Канадой. Многим жителям пришлось поменять свои планы. В частности, задержаны или отменены несколько десятков рейсов в аэропорту Сиэтл-Такома. Советуют не садиться за руль и водителям автомобилей.