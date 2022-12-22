37 судов с зерном и сахаром не могут разгрузиться в иранских портах из-за санкций

Новости Ирана. Десятки сухогрузов с зерном и сахаром застряли у берегов Ирана. Причиной стали проблемы с платежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя на продовольствие не распространяются санкции против Ирана в связи с его ядерной программой, ограничения в отношении финансовой системы республики привели к ряду проблем. Согласно данным международного информагентства «Рейтерс», 37 судов сейчас стоят в иранских портах и не могут разгрузиться.