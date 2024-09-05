Проевропейская политика Майи Санду привела экономику Молдовы в состояние глубокого кризиса, что вызывает недовольство среди простых рабочих. Так, фермеры по всей стране планируют снова выйти на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы аграриев, которые и в прошлом году курировали антиправительственные выступления, требуют ввести режим чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе и увеличить ему финансовую помощь от государства. По их заявлению, бездействие властей побуждает фермеров выходить на акции из-за собственного безвыходного положения.

Напомним, летом 2024 года аграрии по всей Молдове столкнулись с засухой и проблемами, связанными с транзитом украинского зерна через территорию страны. Погодные условия и дешевая продукция киевского режима помогли кризису добить сельхозсектор страны.