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Фермеры Молдовы готовятся возобновить протесты в стране

05 сентября 2024 20:47
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Проевропейская политика Майи Санду привела экономику Молдовы в состояние глубокого кризиса, что вызывает недовольство среди простых рабочих. Так, фермеры по всей стране планируют снова выйти на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Молдовы готовятся возобновить протесты в стране-2

Профсоюзы аграриев, которые и в прошлом году курировали антиправительственные выступления, требуют ввести режим чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе и увеличить ему финансовую помощь от государства. По их заявлению, бездействие властей побуждает фермеров выходить на акции из-за собственного безвыходного положения.

Напомним, летом 2024 года аграрии по всей Молдове столкнулись с засухой и проблемами, связанными с транзитом украинского зерна через территорию страны. Погодные условия и дешевая продукция киевского режима помогли кризису добить сельхозсектор страны.

# Акции протеста # Сельское хозяйство # Майя Санду

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