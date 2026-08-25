Новый МТК на 800 голов строят в Червенском районе
В Минской области возведут около 200 сельхозобъектов. Основное направление – животноводство. Задача к 2030 году полностью уйти от привязного содержания скота, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новый молочно-товарный комплекс на 800 голов строят и в хозяйстве «Запольское» Червенского района. Комплекс будет оснащен передовыми технологиями. Работы ведутся поэтапно, основные три здания планируют сдать уже в ноябре. Запуск объекта позволит нарастить производство и создать комфортные условия.
Евгений Дубина, директор сельхозпредприятия «Запольское»:
В комплекс входит пять зданий: два коровника по 400 голов, доильный зал, отдельный сарай сухостоя с доильным залом и профилакторий для новорожденных телят. 7 силосно-сенажных траншей. Поголовье коров у нас 1050 голов в среднем. 2300 у нас общего поголовья, находятся в трех разных населенных пунктах. Будет содержаться все поголовье на запольской ферме и на новом комплексе.
В центральном регионе ведется строительство более 40 животноводческих объектов, из них около 25 – современные МТК.
В Минской области в 2026 году планируют построить 15 современных МТК.