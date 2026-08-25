Новый МТК на 800 голов строят в Червенском районе

В Минской области возведут около 200 сельхозобъектов. Основное направление – животноводство. Задача к 2030 году полностью уйти от привязного содержания скота, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый молочно-товарный комплекс на 800 голов строят и в хозяйстве «Запольское» Червенского района. Комплекс будет оснащен передовыми технологиями. Работы ведутся поэтапно, основные три здания планируют сдать уже в ноябре. Запуск объекта позволит нарастить производство и создать комфортные условия.