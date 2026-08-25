Россия, Индия, Китай: какие страны активно внедряют цифровые валюты?

В Беларуси расширят права Национального банка по созданию правовой базы для цифрового рубля, а также установят, например, правила ареста счета, взыскания средств или приостановки операций. Сейчас законопроект готовят ко второму чтению, в его текст уже включены все замечания и предложения заинтересованных сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в этом смысле Беларусь не изобретает велосипед, а своевременно вписывается в очень перспективную мировую тенденцию, при этом, разумеется, максимально учитывая национальные особенности и запросы. Но кто же на этом поприще уже преуспел?

И хотя прототип современных цифровых валют Финляндия выпустила еще в 1993-м, безусловный мировой лидер сегодня, конечно, Китай. К концу 2025 года в стране было открыто более 225 миллионов кошельков с цифровым юанем, и их количество продолжает расти. А число совершенных таким образом транзакций приближается к 4 миллиардам.

Соседняя и союзная нам Россия уже на будущей неделе – 1 сентября – начинает массовое внедрение цифрового рубля. Он станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными, а эмитентом будет Центробанк. В ближайшее время россияне смогут получать таким образом и зарплату.

Еще один азиатский гигант Индия также сделала ставку на такую форму валюты. Цифровую рупию как пилотный проект Нью-Дели запустил 4 года назад. За это время владельцами электронных кошельков стали всего 10 миллионов человек. Но правительство намерено развивать этот тренд, в том числе и для борьбы с теневой экономикой.

А вот Европа не спешит с апгрейдом своей финансовой системы, хотя и понимает преимущества цифрового евро. Европейский центральный банк продолжает подготовительную работу над проектом, ориентируясь на старт в 2029 году. Пока вопрос тормозит на законодательном уровне – здесь продолжаются дискуссии.