Легендарному «Полонезу» – 10 лет! История разработки белорусского военпрома, которая стала триумфом

10 лет назад эти кадры буквально взорвали интернет, наделав много шума в прямом и переносном смысле. Рекордная дальность стрельбы, фантастическая огневая мощь и невероятная снайперская точность – все это о разработке, которая заставила экспертов по всему миру говорить о триумфе белорусского военпрома.

Сегодня этот ракетный комплекс называют самым мощным оружием белорусской армии, способным с ювелирной точностью поражать цели на дистанции в сотни километров. А ведь впервые о создании «Полонеза» заговорили еще в 2010-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими достижениями может похвастаться белорусская «оборонка»? Читайте здесь.