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Легендарному «Полонезу» – 10 лет! История разработки белорусского военпрома, которая стала триумфом

25 августа 2026 16:45
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10 лет назад эти кадры буквально взорвали интернет, наделав много шума в прямом и переносном смысле. Рекордная дальность стрельбы, фантастическая огневая мощь и невероятная снайперская точность – все это о разработке, которая заставила экспертов по всему миру говорить о триумфе белорусского военпрома.

Легендарному «Полонезу» – 10 лет! История разработки белорусского военпрома, которая стала триумфом-2

Сегодня этот ракетный комплекс называют самым мощным оружием белорусской армии, способным с ювелирной точностью поражать цели на дистанции в сотни километров. А ведь впервые о создании «Полонеза» заговорили еще в 2010-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какими достижениями может похвастаться белорусская «оборонка»? Читайте здесь.

Легендарному «Полонезу» – 10 лет! История разработки белорусского военпрома, которая стала триумфом-4

Тогда перед оборонным сектором Беларуси глава государства поставил стратегическую задачу: создать собственное высокоточное ракетное оружие большой дальности. Таковы были мировые тенденции, а потому спустя три года началась конструкторская работа над «Полонезом».

Головным предприятием в области белорусского ракетостроения стал Завод точной электромеханики. Далее смотрите в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Оружие и боеприпасы # История

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