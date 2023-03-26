Фермеры Литвы предложили властям отведать удобрений. Так аграрии намекнули на упадок в сельском хозяйстве

Литовские фермеры по уши в финансовых проблемах, о чем они поспешили рассказать своему правительству, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы принесли дерьмо, потому что вы хорошо умеете его молоть. Точнее и не скажешь в претензии литовских фермеров, которые на неделе под окна местных чиновников буквально вывалили целую кучу своих проблем в реальном воплощении – это мешки с навозом. Аграрии утверждают, что их хозяйства находятся в критической ситуации. Фермеры требуют от властей выделить 40 миллионов евро на поддержку сектора.

Но пока в бюджете Литвы для аграриев нашлось всего 8 миллионов евро. И информация для размышления, что называется. Вильнюс с начала кризиса в Украине оказал Киеву помощь в размере 660 миллионов евро. Еще раньше поделился такими цифрами министр обороны Литвы. Чиновник отмечал, что только в бюджете ведомства на 2023 год на оказание помощи Киеву предусмотрено 40 миллионов евро. После таких трат действительно на фермеров денег может и не хватить. В то же время президент Литвы жалуется на давление Евросоюза в вопросе удобрений. На неделе Науседа возмущался, что ЕС уже даже и не скрывает планы ослабить санкции против Минска и разрешить экспорт калия. Мол, против не только Вильнюс, но и другие прибалтийские республики.

Не знаем, как другие, но от Литвы странно слышать такие заявления. Страна входит в топ-30 мировых производителей пшеницы. Ее поставляют в десятки стран. Так что в Литве хорошо на этом зарабатывают, хотя, видимо, санкции для Вильнюса дороже. Но, несмотря на жалобы Литвы, санкционный лед все же может тронуться. Генсек ООН отправился в Брюссель, чтобы убедить еврочиновников отказаться от эмбарго на белорусские удобрения. Мир на грани голода. Мы помним эти прогнозы экспертов.