Фермеры Литвы предложили властям отведать удобрений. Так аграрии намекнули на упадок в сельском хозяйстве

Литовские фермеры по уши в финансовых проблемах, о чем они поспешили рассказать своему правительству, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Литовские фермеры по уши в финансовых проблемах, о чем они поспешили рассказать своему правительству, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы принесли дерьмо, потому что вы хорошо умеете его молоть.
Точнее и не скажешь в претензии литовских фермеров, которые на неделе под окна местных чиновников буквально вывалили целую кучу своих проблем в реальном воплощении – это мешки с навозом. Аграрии утверждают, что их хозяйства находятся в критической ситуации. Фермеры требуют от властей выделить 40 миллионов евро на поддержку сектора.
Но пока в бюджете Литвы для аграриев нашлось всего 8 миллионов евро. И информация для размышления, что называется. Вильнюс с начала кризиса в Украине оказал Киеву помощь в размере 660 миллионов евро. Еще раньше поделился такими цифрами министр обороны Литвы. Чиновник отмечал, что только в бюджете ведомства на 2023 год на оказание помощи Киеву предусмотрено 40 миллионов евро. После таких трат действительно на фермеров денег может и не хватить.
В то же время президент Литвы жалуется на давление Евросоюза в вопросе удобрений. На неделе Науседа возмущался, что ЕС уже даже и не скрывает планы ослабить санкции против Минска и разрешить экспорт калия. Мол, против не только Вильнюс, но и другие прибалтийские республики.
Не знаем, как другие, но от Литвы странно слышать такие заявления. Страна входит в топ-30 мировых производителей пшеницы. Ее поставляют в десятки стран. Так что в Литве хорошо на этом зарабатывают, хотя, видимо, санкции для Вильнюса дороже.
Но, несмотря на жалобы Литвы, санкционный лед все же может тронуться. Генсек ООН отправился в Брюссель, чтобы убедить еврочиновников отказаться от эмбарго на белорусские удобрения. Мир на грани голода. Мы помним эти прогнозы экспертов.
ООН считает кризис на мировом рынке удобрений главным продовольственным риском в 2023-м. Ситуация усугубляется, в том числе из-за санкций в отношении белорусской калийной отрасли. Еще два года назад на «Беларуськалий» приходилось 20 % мирового экспорта удобрений. В 2022-м Беларусь смогла удержать позиции на китайском рынке, но просели отгрузки в Бразилию и Индию. А запрет Литвы на перевозку наших удобрений по своей территории и вовсе лишил надежды страны Африки и Латинской Америки, которые испытывают дефицит острее всех. Хотя ООН и рекомендует Вильнюсу отменить санкции, Литва пока не спешит спасать мир от голода.
Посмотрим, удастся ли Антониу Гутерришу пробить санкционную стену непонимания.
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