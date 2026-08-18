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В Италии объяснили призывы Киева к прекращению огня

18 августа 2026 11:08
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В Италии объяснили призывы Киева к прекращению огня-0

В Италии прокомментировали участившиеся призывы Владимира Зеленского к прекращению огня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянского социолога и профессора политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.

Орсини указывает, что изменение тактики действий Зеленского связано с положением Киева в конфликте – нехватка личного состава и систем противовоздушной обороны.

Такое положение дел ВСУ является «петлей для Зеленского», – акцентирует внимание политолог.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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