В Эквадоре около 80 человек застряли на высокогорной канатной дороге

Новости Эквадора. Масштабная спасательная операция развернулась в столице Эквадора. Здесь на канатной дороге застряли около 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альпинисты, пожарные, парамедики и даже беспилотники – на помощь людям брошены все имеющиеся силы и ресурсы. С 12 повисших над землей кабинок уже удалось спустить 11 пассажиров. В ожидании помощи люди провели там более пяти часов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сбоя в электросети. Отметим, канатная дорога Кито, длиной более двух километров, является одной из самых высокогорных в мире. Располагается на высоте 4 500 метров над уровнем моря.