Прямой эфир

В Эквадоре около 80 человек застряли на высокогорной канатной дороге

07 июля 2023 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эквадора. Масштабная спасательная операция развернулась в столице Эквадора. Здесь на канатной дороге застряли около 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре около 80 человек застряли на высокогорной канатной дороге-1

Альпинисты, пожарные, парамедики и даже беспилотники – на помощь людям брошены все имеющиеся силы и ресурсы. С 12 повисших над землей кабинок уже удалось спустить 11 пассажиров. В ожидании помощи люди провели там более пяти часов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сбоя в электросети. Отметим, канатная дорога Кито, длиной более двух километров, является одной из самых высокогорных в мире. Располагается на высоте 4 500 метров над уровнем моря.

# Спасение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС договорились нарастить производство боеприпасов и выделить на это полмиллиарда евро
07 июля 2023 10:36

В ЕС договорились нарастить производство боеприпасов и выделить на это полмиллиарда евро

Песков: урегулирование по Украине недоступно из-за отрицания Киевом
07 июля 2023 10:23

Песков: урегулирование по Украине недоступно из-за отрицания Киевом

Румыния хочет открыть центр по подготовке пилотов истребителей F-16 для НАТО и Украины
07 июля 2023 10:12

Румыния хочет открыть центр по подготовке пилотов истребителей F-16 для НАТО и Украины