Евросоюз продолжает давить на Венгрию с требованием отказаться от самостоятельной политики

Евросоюз продолжает давить на Венгрию, требуя отказаться от самостоятельной политики. Для того чтобы выработать действенные меры воздействия в Брюсселе собрались главы внешнеполитических ведомств ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная причина экстренного заседания – попытка венгерского премьер-министра прекратить конфликт в Украине. В итоге было принято ожидаемое решение – традиционная неформальная встреча глав МИД пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе. А Еврокомиссия сообщила, что их высшие должностные лица будут бойкотировать проводимые Венгрией мероприятия. При этом, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, мирная миссия Орбана свидетельствует о «недостаточной лояльности» со стороны председательствующей в Совете ЕС Венгрии к внешнему курсу ЕС.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

Нам нужно послать сигнал, пусть даже символический, что несогласие с внешней политикой Евросоюза и тот факт, что его назвали «партией войны», имеет последствия. Каждое государство-член суверенно в своей внешней политике, это правда, но поскольку все они являются членами этого клуба, они должны подчиняться договорам и, в частности, этой статье, которая требует лояльного сотрудничества и реализации общих позиций по внешней политике.

В Будапеште уже отреагировали на итоги этого заседания. Там их назвали скоординированной истеричной атакой против венгерских мирных инициатив. А в МИДе Венгрии заявили, что ЕС не хочет видеть очевидного. Никто из тех, кто так стремится наказать страну не смог привести хотя бы одну фразу венгерского премьера, которая бы указывала на то, что он действует от имени всего Евросоюза.