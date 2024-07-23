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Литва и Эстония намерены построить бетонные укрепления на своих восточных границах

23 июля 2024 16:48
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Страны Балтии продолжают активно укреплять свои рубежи. Так, в Латвии приступили к очередному этапу усиления границы с Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там начали устанавливать противотанковые заграждения известные как «зубы дракона».

Литва и Эстония намерены построить бетонные укрепления на своих восточных границах-1

К инициативе Латвии присоединились Эстония и Литва, где также заявили о желании построить новые бетонные укрепления. Вильнюс пошел еще дальше. Прикрываясь мнимой восточной угрозой, он оставил своих граждан абсолютно беззащитными перед собственной армией. Для строительства новых военных полигонов власти намерены выселять местных жителей. И это несмотря на их яростные протесты.

# Граница

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