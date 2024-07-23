Венгрия продолжит блокировку помощи Украине из фонда мира из-за нефти РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт будет блокировать выплату европейским странам компенсаций за поставку оружия на территорию Украины до тех пор, пока Киев не урегулирует вопрос с транзитом нефти компании «Лукойл». Об этом пишет РИА Новости.



Венгрия и Словакия уже обратились к Европейской комиссии с запросом о проведении консультации по этому вопросу. Если решения не будет найдено, Брюссель сможет пересмотреть некоторые из своих обязательств.

По словам Венгрии и Словакии, они прекратили получать нефть от «Лукойла» из-за того, что Украина прекратила транзит. В Кремле заявили, у ситуация с поставкой нефти через территорию Украины не зависит от России.