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Венгрия продолжит блокировку помощи Украине из фонда мира из-за нефти РФ

23 июля 2024 14:22
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт будет блокировать выплату европейским странам компенсаций за поставку оружия на территорию Украины до тех пор, пока Киев не урегулирует вопрос с транзитом нефти компании «Лукойл». Об этом пишет РИА Новости.
 
Венгрия и Словакия уже обратились к Европейской комиссии с запросом о проведении консультации по этому вопросу. Если решения не будет найдено, Брюссель сможет пересмотреть некоторые из своих обязательств. 

По словам Венгрии и Словакии, они прекратили получать нефть от «Лукойла» из-за того, что Украина прекратила транзит. В Кремле заявили, у ситуация с поставкой нефти через территорию Украины не зависит от России.

# Международная политика

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