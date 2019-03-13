Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Европейское агентство авиационной безопасности распорядилось закрыть воздушное пространство для этих моделей самолетов. Отметим, их эксплуатацию приостановили уже десятки государств. Сегодня к ним присоединился Казахстан.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX

Корпорация Boeing пообещала к апрелю установить новое программное обеспечение во всех своих лайнерах. В частности, будет усовершенствована система управления полетом. В компании признают, что ее неверная работа могла стать причиной падения эфиопского и индонезийского лайнеров.