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Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8

13 марта 2019 10:51
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Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8 -1

Кроме того, Европейское агентство авиационной безопасности распорядилось закрыть воздушное пространство для этих моделей самолетов. Отметим, их эксплуатацию приостановили уже десятки государств. Сегодня к ним присоединился Казахстан.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX

Корпорация Boeing пообещала к апрелю установить новое программное обеспечение во всех своих лайнерах. В частности, будет усовершенствована система управления полетом. В компании признают, что ее неверная работа могла стать причиной падения эфиопского и индонезийского лайнеров.

Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8 -4

Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8 -6

Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8 -8

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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