Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за полгода

Новости Перу. Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за последние полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала сезона дождей в сентябре тысячи людей лишились крова. Большая вода отрезала от внешнего мира десятки населенных пунктов. Дороги и мосты разрушены. Во многих районах введен режим чрезвычайного положения.

Накануне в горном районе сошел очередной оползень. Несколько автомобилей оказались погребены под слоем грязи и камней. Восемь человек числятся пропавшими без вести.