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Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за полгода

13 марта 2019 08:29
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Новости Перу. Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за последние полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за полгода-1

С начала сезона дождей в сентябре тысячи людей лишились крова. Большая вода отрезала от внешнего мира десятки населенных пунктов. Дороги и мосты разрушены. Во многих районах введен режим чрезвычайного положения.

Накануне в горном районе сошел очередной оползень. Несколько автомобилей оказались погребены под слоем грязи и камней. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за полгода-4

Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за полгода-6

Свыше 50 человек стали жертвами наводнений в Перу за полгода-8

# Наводнение # Фотофакт

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