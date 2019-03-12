Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

Новости Эфиопии. Аргентинские пилоты после катастрофы в Эфиопии отказались летать на Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полеты были приостановлены до тех пор, пока не будет получена информация об отсутствии риска для членов экипажей и пассажиров. Ранее летать на воздушных суднах этой модели отказались авиакомпании нескольких стран.

12 марта стало известно, что на всех Boeing 737 MAX в течение нескольких недель установят новое программное обеспечение. Обновления затронут системы автоматического управления полетом. Кроме этого будут внесены изменения в материалы для подготовки пилотов.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX