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Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

12 марта 2019 12:39
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Новости Эфиопии. Аргентинские пилоты после катастрофы в Эфиопии отказались летать на Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX-1

Полеты были приостановлены до тех пор, пока не будет получена информация об отсутствии риска для членов экипажей и пассажиров. Ранее летать на воздушных суднах этой модели отказались авиакомпании нескольких стран.

12 марта стало известно, что на всех Boeing 737 MAX в течение нескольких недель установят новое программное обеспечение. Обновления затронут системы автоматического управления полетом. Кроме этого будут внесены изменения в материалы для подготовки пилотов.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX-4

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX-6

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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