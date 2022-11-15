В Эстонии растёт число малоимущих граждан

Новости Эстонии. В Эстонии растет число малоимущих граждан. По данным Департамента статистики, в относительной бедности живут около 23 % жителей страны. За год это число увеличилось более чем на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это люди, которые получали меньше 763 евро в месяц. Этот показатель был самым высоким за последние годы и прежде всего вырос за счет пожилых людей. Едва сводят концы с концами почти 83 % жителей страны старше 65 лет. В основном из-за очень маленьких пенсий. За год их количество выросло на 4,7 %. А вот на грани нищеты живут около 1,5 %, или около 18 тысяч эстонцев. Справедливости ради стоит отметить, что их количество за год снизилось менее чем на 1 %.