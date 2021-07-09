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Почему польские предприниматели хотят судиться с государством?

09 июля 2021 16:08
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Новости Польши. Коллективный иск из-за локдауна. Польские предприниматели намерены судиться с государственным казначейством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему польские предприниматели хотят судиться с государством?-1

Представители более чем 500 фитнес-клубов считают, что решение о введении в стране карантина, а также закрытие отдельных отраслей было незаконным и нарушило положения Конституции. Бизнес требует от властей взять на себя ответственность за потери индустрии. По словам главы польской федерации фитнеса, никто из предпринимателей с точки зрения закона не должен был закрываться. Однако государство запугивало, давило и наказывало их штрафами.

Почему польские предприниматели хотят судиться с государством?-4

Фитнес-центры и спортивные залы оставались закрытыми почти восемь месяцев. Их долг в начале 2021 года приблизился почти к 4 миллионам долларов.

# Акции протеста # Фотофакт

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