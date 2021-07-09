Почему польские предприниматели хотят судиться с государством?

Представители более чем 500 фитнес-клубов считают, что решение о введении в стране карантина, а также закрытие отдельных отраслей было незаконным и нарушило положения Конституции. Бизнес требует от властей взять на себя ответственность за потери индустрии. По словам главы польской федерации фитнеса, никто из предпринимателей с точки зрения закона не должен был закрываться. Однако государство запугивало, давило и наказывало их штрафами.