Почему польские предприниматели хотят судиться с государством?

Новости Польши. Коллективный иск из-за локдауна. Польские предприниматели намерены судиться с государственным казначейством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Коллективный иск из-за локдауна. Польские предприниматели намерены судиться с государственным казначейством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители более чем 500 фитнес-клубов считают, что решение о введении в стране карантина, а также закрытие отдельных отраслей было незаконным и нарушило положения Конституции. Бизнес требует от властей взять на себя ответственность за потери индустрии. По словам главы польской федерации фитнеса, никто из предпринимателей с точки зрения закона не должен был закрываться. Однако государство запугивало, давило и наказывало их штрафами.
Фитнес-центры и спортивные залы оставались закрытыми почти восемь месяцев. Их долг в начале 2021 года приблизился почти к 4 миллионам долларов.