Прямой эфир

Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?

02 ноября 2020 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европу накрыла волна повторных локдаунов. На фоне сильнейшего всплеска заболеваемости COVID-19 власти вводят очередные меры блокировки.

Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?-1

Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса

Так, на юго-западе Швейцарии вечером 2 ноября закроются все магазины, не считая продуктовых. Не будут работать парикмахерские, а также заведения общепита.

Повторный локдаун ожидает жителей Австрии и Португалии.

Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?-4

В Великобритании между тем строгий карантин начнет действовать с 5 числа. На четыре недели прекратят свою работу непродовольственные магазины и рестораны. Ограничения продлятся до 2 декабря и коснутся лишь жителей Англии.

На территории остальных частей Соединенного Королевства действуют свои карантинные меры.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц
02 ноября 2020 10:03

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц

В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками
02 ноября 2020 10:00

В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками

Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования
02 ноября 2020 07:57

Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования