Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?

Так, на юго-западе Швейцарии вечером 2 ноября закроются все магазины, не считая продуктовых. Не будут работать парикмахерские, а также заведения общепита.

В Великобритании между тем строгий карантин начнет действовать с 5 числа. На четыре недели прекратят свою работу непродовольственные магазины и рестораны. Ограничения продлятся до 2 декабря и коснутся лишь жителей Англии.

На территории остальных частей Соединенного Королевства действуют свои карантинные меры.