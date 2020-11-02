Прямой эфир

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц

02 ноября 2020 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше на 2 ноября запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые демонстрации не утихают уже больше недели, а градус возмущения жителей только нарастает.

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц-1

Многочисленные митинги проходят в десятках городов. Самый масштабный состоялся в минувшую пятницу, 30 октября, в Варшаве. Сотни тысяч человек съехались в столицу, требуя отставки правительства и отмены запрета на аборты.

Все действия активистов жестко пресекают. Полицейские, не церемонясь, используют дубинки, слезоточивый газ и баллончики с перцовым газом.

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц-4

Заявление президента страны Анджея Дуды о том, что в закон о планировании семьи все-таки внесут поправки, похоже, жителей не успокоило. Люди не уйдут с улиц, пока запрет на аборты не будет полностью отменен.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками
02 ноября 2020 10:00

В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками

Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования
02 ноября 2020 07:57

Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования

Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса
02 ноября 2020 07:44

Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса