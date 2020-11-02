В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц

Новости Польши. В Польше на 2 ноября запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые демонстрации не утихают уже больше недели, а градус возмущения жителей только нарастает.

Многочисленные митинги проходят в десятках городов. Самый масштабный состоялся в минувшую пятницу, 30 октября, в Варшаве. Сотни тысяч человек съехались в столицу, требуя отставки правительства и отмены запрета на аборты.

Все действия активистов жестко пресекают. Полицейские, не церемонясь, используют дубинки, слезоточивый газ и баллончики с перцовым газом.