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В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками

02 ноября 2020 10:00
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В мире нарастает недовольство жесткими мерами блокировки. В минувшие выходные, 31 октября и 1 ноября, массовые акции протеста прошли в Испании и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они закончились беспорядками, столкновениями с полицией и задержаниями.

В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками-1

В Германии между тем митинги охватили пять городов. На фоне роста агрессии из-за коронавируса в стране участились случаи нападения на правоохранителей. Во Франкфурте-на-Майне несколько сотен молодых людей закидали автомобиль стражей порядка камнями и бутылками. До этого там же, во Франкфурте, молодежь напала на полицейских, когда те пытались разнять драку. В итоге как минимум один правоохранитель получил травмы. Есть задержанные.

В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками-4

Очевидно, что карантин оказывает негативное воздействие на эмоциональное состояние жителей. По мнению стражей порядка, из-за мер блокировки молодым людям нет возможности переключиться на клубы или спортивные стадионы.

# Акции протеста # Фотофакт

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