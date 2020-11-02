В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками

В мире нарастает недовольство жесткими мерами блокировки. В минувшие выходные, 31 октября и 1 ноября, массовые акции протеста прошли в Испании и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они закончились беспорядками, столкновениями с полицией и задержаниями.

В Германии между тем митинги охватили пять городов. На фоне роста агрессии из-за коронавируса в стране участились случаи нападения на правоохранителей. Во Франкфурте-на-Майне несколько сотен молодых людей закидали автомобиль стражей порядка камнями и бутылками. До этого там же, во Франкфурте, молодежь напала на полицейских, когда те пытались разнять драку. В итоге как минимум один правоохранитель получил травмы. Есть задержанные.