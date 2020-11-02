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Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования

02 ноября 2020 07:57
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Новости Молдовы. В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. Уже к этому моменту понятно: будет второй тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным, полученным после обработки почти всех бюллетеней, ни один из 8 кандидатов не набрал более 50 % голосов.

Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования-1

В лидерах гонки экс-премьер Молдовы Майя Санду. Ее поддержали почти 36 % избирателей. За ней (с результатом около 33 %) – действующий президент страны Игорь Додон. Именно между ними развернется борьба во втором туре выборов, который состоится 15 ноября.

Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования-4

Отметим, Игорь Додон и Майя Санду придерживаются противоположных политических взглядов. Действующий глава страны – сторонник тесных отношений с Россией, а экс-премьер выступает за интеграцию с Румынией и вхождение в перспективе в Евросоюз.

# Выборы # Игорь Додон # Майя Санду # Фотофакт

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