Выборы президента Молдовы: 15 ноября состоится второй тур голосования

Новости Молдовы. В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. Уже к этому моменту понятно: будет второй тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным, полученным после обработки почти всех бюллетеней, ни один из 8 кандидатов не набрал более 50 % голосов.

В лидерах гонки экс-премьер Молдовы Майя Санду. Ее поддержали почти 36 % избирателей. За ней (с результатом около 33 %) – действующий президент страны Игорь Додон. Именно между ними развернется борьба во втором туре выборов, который состоится 15 ноября.