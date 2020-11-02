Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса

В Европе снова массово вводят ограничения общественной жизни из-за COVID-19. Сразу в 14 европейских странах количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю достигло рекордных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе снова массово вводят ограничения общественной жизни из-за COVID-19. Сразу в 14 европейских странах количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю достигло рекордных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, с 3 ноября власти Австрии вводят второй локдаун. В стране будут закрыты отели и общепит, студентов и старшеклассников переведут на удаленку. Правительство Португалии приняло решение о введении с 4 ноября карантина на большей части территории страны. Жителям будет запрещено покидать дома без необходимости.
Ряд ограничений начинает действовать в Великобритании, Греции, а также Германии.
Немецкие эксперты уже посчитали ущерб от ограничений. Они обойдутся экономике страны почти в 20 миллиардов евро. Больше всего пострадают гастрономические заведения, отели, а также индустрия развлечений, спорт и культура. Потери также ожидаются в промышленной сфере, однако предприятия и заводы закрываться не будут. В противном случае возникнет опасность краха экономики страны.