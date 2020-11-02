Прямой эфир

Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса

02 ноября 2020 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе снова массово вводят ограничения общественной жизни из-за COVID-19. Сразу в 14 европейских странах количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю достигло рекордных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса-1

Так, с 3 ноября власти Австрии вводят второй локдаун. В стране будут закрыты отели и общепит, студентов и старшеклассников переведут на удаленку. Правительство Португалии приняло решение о введении с 4 ноября карантина на большей части территории страны. Жителям будет запрещено покидать дома без необходимости.

Ряд ограничений начинает действовать в Великобритании, Греции, а также Германии.

Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за коронавируса-4

Немецкие эксперты уже посчитали ущерб от ограничений. Они обойдутся экономике страны почти в 20 миллиардов евро. Больше всего пострадают гастрономические заведения, отели, а также индустрия развлечений, спорт и культура. Потери также ожидаются в промышленной сфере, однако предприятия и заводы закрываться не будут. В противном случае возникнет опасность краха экономики страны.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты во всём мире. Есть ли между ними связь и почему люди выходят на улицы?
01 ноября 2020 19:32

Протесты во всём мире. Есть ли между ними связь и почему люди выходят на улицы?

220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса
01 ноября 2020 17:42

220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса

«Это безответственная позиция ректоров». В Польше руководители некоторых вузов поощряют студентов за участие в акциях протеста
01 ноября 2020 17:05

«Это безответственная позиция ректоров». В Польше руководители некоторых вузов поощряют студентов за участие в акциях протеста