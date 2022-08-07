Европейцы не поддерживают проводимую правительствами политику. Чьими действиями недовольны больше всего?

Исследование провела европейская статистическая компания. В нем приняли участие более 9 тысяч человек по всей Европе. Согласно опросу, самую низкую оценку получили действия премьер-министра Испании и канцлера ФРГ. Все из-за бесконтрольных поставок вооружений в Украину. Кроме того, 45 % опрошенных сильно ощущают влияние роста цен на энергоносители. Еще почти 60 % очень обеспокоены увеличением цен на сырье.