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Европейцы не поддерживают проводимую правительствами политику. Чьими действиями недовольны больше всего?

07 августа 2022 11:38
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Европейцы обвиняют в экономическом кризисе собственное правительство. Такого мнения придерживаются около 60 % опрошенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Европейцы не поддерживают проводимую правительствами политику. Чьими действиями недовольны больше всего?-1

Исследование провела европейская статистическая компания. В нем приняли участие более 9 тысяч человек по всей Европе. Согласно опросу, самую низкую оценку получили действия премьер-министра Испании и канцлера ФРГ. Все из-за бесконтрольных поставок вооружений в Украину. Кроме того, 45 % опрошенных сильно ощущают влияние роста цен на энергоносители. Еще почти 60 % очень обеспокоены увеличением цен на сырье.  

# Кризис в ЕС # Педро Санчес # Олаф Шольц # Фотофакт

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