На Кубе пытаются потушить пожар на нефтебазе, который начался после удара молнии

Новости Кубы. На Кубе уже вторые стуки не могут потушить пожар на нефтебазе после удара молнии. Пламя перекинулось на соседний резервуар, после чего произошла серия взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. На Кубе уже вторые стуки не могут потушить пожар на нефтебазе после удара молнии. Пламя перекинулось на соседний резервуар, после чего произошла серия взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, стало известно об одном погибшем. Более 120 человек пострадали. Еще 17 пропали без вести. На этом фоне местное правительство обратилось за помощью к другим странам. Мексика и Венесуэла уже отправили военных и технику. Стоит отметить, что нефтебаза находится рядом с одной из главных электростанций Кубы. И, если пожар не удастся потушить, то это обернется массовым отключением электроэнергии в стране.