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На Кубе пытаются потушить пожар на нефтебазе, который начался после удара молнии

07 августа 2022 11:36
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Новости Кубы. На Кубе уже вторые стуки не могут потушить пожар на нефтебазе после удара молнии. Пламя перекинулось на соседний резервуар, после чего произошла серия взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Кубе пытаются потушить пожар на нефтебазе, который начался после удара молнии-1

Кроме того, стало известно об одном погибшем. Более 120 человек пострадали. Еще 17 пропали без вести. На этом фоне местное правительство обратилось за помощью к другим странам. Мексика и Венесуэла уже отправили военных и технику. Стоит отметить, что нефтебаза находится рядом с одной из главных электростанций Кубы. И, если пожар не удастся потушить, то это обернется массовым отключением электроэнергии в стране.  

# Пожар # Фотофакт

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