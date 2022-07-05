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Владельцы ресторанов в Европе массово взяли в руки подносы – некому работать

05 июля 2022 07:36
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Экономический кризис ударил даже по самой прибыльной сфере – туризму. В европейских отелях и ресторанах некому обслуживать туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельцы ресторанов в Европе массово взяли в руки подносы – некому работать-1

Большая часть персонала уволилась в надежде найти более высокооплачиваемую работу. Помимо низкой зарплаты, люди недовольны напряженным графиком. И эта ситуация возникла в то время, когда туризм восстанавливается, а пассажиропоток растет. Это очень сильно бьет по бизнесу, который еще толком не успел оправиться от пандемии коронавируса. В результате многие владельцы вынуждены работать сами: и официантами, и на кассе, и на закупках. Потому что в среднем каждой европейской стране в этой сфере не хватает примерно 15 тысяч сотрудников.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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