Глава МИД Литвы взял отпуск на фоне ситуации с калининградским транзитом

В то время как вся страна находится на чрезвычайном положении и большинство политиков ломают голову, что же делать с Россией и ее транзитом, министр иностранных дел думает лишь о том, где купить повкуснее кебаб. Так цитируют лидера социал-демократической фракции в Сейме Литвы. Политологи называют отпуск Ландсбергиса скандалом, а на его защиту встал лишь бывший премьер Саулюс Сквернялис.