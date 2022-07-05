Прямой эфир

Глава МИД Литвы взял отпуск на фоне ситуации с калининградским транзитом

05 июля 2022 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск в период транзитного кризиса. Политологи назвали такое поведение дипломата страшно небрежной позицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Литвы взял отпуск на фоне ситуации с калининградским транзитом-1

В то время как вся страна находится на чрезвычайном положении и большинство политиков ломают голову, что же делать с Россией и ее транзитом, министр иностранных дел думает лишь о том, где купить повкуснее кебаб. Так цитируют лидера социал-демократической фракции в Сейме Литвы. Политологи называют отпуск Ландсбергиса скандалом, а на его защиту встал лишь бывший премьер Саулюс Сквернялис.

# Международная политика # Саулюс Сквернялис # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владельцы ресторанов в Европе массово взяли в руки подносы – некому работать
05 июля 2022 07:36

Владельцы ресторанов в Европе массово взяли в руки подносы – некому работать

Соль подорожала почти на 180%. В Латвии набирает обороты экономический кризис
05 июля 2022 07:35

Соль подорожала почти на 180%. В Латвии набирает обороты экономический кризис

«Такие же политические технологии, которые применялись против Беларуси». Авдонин о протестах в Узбекистане
04 июля 2022 17:09

«Такие же политические технологии, которые применялись против Беларуси». Авдонин о протестах в Узбекистане