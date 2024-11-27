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Европарламент утвердит новый состав Еврокомиссии

27 ноября 2024 08:13
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Европарламент утвердит новый состав ЕК. Комиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен, а голосование по остальным представителям пройдет сегодня, 27 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент утвердит новый состав Еврокомиссии-2

Однако, как утверждают эксперты, встреча будет чисто формальной. Все чиновники уже давно согласованы. Подбирала их или, по официальной версии, представила свои предложения на новый пятилетний срок сама Урсула. По настоянию главы Еврокомиссии, в составе органа будет 40 % женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Определены и главные цели ЕК на предстоящую пятилетку. Это достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление роли на международной арене. Приступить к выполнению задач политики смогут уже 1 декабря.

# Урсула фон дер Ляйен # Международная политика

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