16-летнего белоруса избили до потери сознания в Белостоке. Известно, что нападавших было трое, двое из них тоже несовершеннолетние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, у одного из торговых центров. Подросток пытался прикрыться от ударов и вырваться. Ему это удалось, и парень побежал ко входу в ТЦ, но его догнали, а один из нападавших ударил белоруса в висок. Тот потерял сознание. Причина конфликта и последующей драки не ясна. По данным СМИ, с одним из зачинщиков белорус был знаком.

Пострадавшего доставили в больницу. По заключению врачей, полученные травмы – внешние: удары нанесены в голову и нос. Зафиксирована кратковременная потеря сознания. Отец пострадавшего мальчика подал заявление в полицию.