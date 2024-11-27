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Ливан и Израиль договорились о прекращении огня

27 ноября 2024 08:07
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Ливан и Израиль договорились о прекращении огня. Решение было принято накануне, а 27 ноября, с 5 утра по минскому времени вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливан и Израиль договорились о прекращении огня-2

Согласно условиям, боевики «Хезболлы» покинут приграничные районы, там разместят военнослужащих ливанской армии. А израильские войска, в свою очередь, будут выведены с территории чужого государства в течение 60 дней. При этом если «Хезболла» нарушит договоренности и попытается перевооружиться, армия еврейского государства нанесет удар. Об этом заявил премьер Израиля, выступая с обращением к нации. Продолжительность соглашения о перемирии будет зависеть от действий сторон. Пока его никто не нарушил, но в ночь перед подписанием документа ВВС Израиля нанесли массированные удары по всей территории Ливана. Тем не менее соглашение дает надежду на возвращение стабильности не только на границе двух государств, но и на всем Ближнем Востоке.

# Международная политика # Израиль

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