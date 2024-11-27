Маск негативно отреагировал на тайный запрос Байдена о помощи Киеву

По мнению американского предпринимателя Илона Маска, действующий президент США Джо Байден занимается финансированием «вечной войны», пишет РИА Новости.

Такое заявление Маск сделал после появления информации об очередном запросе с его стороны к Конгрессу выделить 24 миллиарда долларов для Киева.

Один из пользователей социальной сети X прокомментировал публикацию о запросе Вашингтона, отметив, что Байден крадет деньги американских налогоплательщиков с целью «ускорить начало Третьей мировой».

«Финансирование вечной войны», – подчеркнул инженер, ответив на данное высказывание.