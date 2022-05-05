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Европа не готова к запрету газа и нефти из России. О тяжёлых последствиях заговорили в Германии и Австрии

05 мая 2022 21:39
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Представители «Газпрома» подтвердили высокий объем европейских заявок на сырье – около 100 миллионов кубометров газа в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным «Газпрома», экспорт через территорию Украины идет в штатном режиме.

Европа не готова к запрету российского газа и нефти. Об этом заявил гендиректор австрийской нефтяной компании, крупнейшей в Центральной Европе. По словам бизнесмена, прекращение поставок повлияет на работу промышленности и, как следствие, экономику всего Евросоюза. На этом фоне в правительстве Австрии обсуждается вопрос оплаты газа в российских рублях.

Европа не готова к запрету газа и нефти из России. О тяжёлых последствиях заговорили в Германии и Австрии-1

О тяжелых последствиях заговорили и в Германии. В частности, министр экономики ФРГ предупредил о возможном дефиците бензина. А в Болгарии и вовсе заявили об отсутствии альтернатив российской нефти.

Согласно прогнозам экспертов, в случае прекращения поставок цены на топливо поднимутся минимум на 20-30 %. На данный момент Евросоюз так и не смог согласовать эмбарго на газ и нефть из России, так как ряд стран, такие как Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария, выступили против этого решения.

О других новостях экономики за 5 мая читайте здесь.

# Экономика # Роберт Хабек # Наталья Надольская # Фотофакт

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