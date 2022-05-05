Европа не готова к запрету газа и нефти из России. О тяжёлых последствиях заговорили в Германии и Австрии

Представители «Газпрома» подтвердили высокий объем европейских заявок на сырье – около 100 миллионов кубометров газа в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным «Газпрома», экспорт через территорию Украины идет в штатном режиме.

Европа не готова к запрету российского газа и нефти. Об этом заявил гендиректор австрийской нефтяной компании, крупнейшей в Центральной Европе. По словам бизнесмена, прекращение поставок повлияет на работу промышленности и, как следствие, экономику всего Евросоюза. На этом фоне в правительстве Австрии обсуждается вопрос оплаты газа в российских рублях.