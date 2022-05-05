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Специалисты в Китае моделируют сценарии развития ситуации в экономике при введении санкций со стороны Запада

05 мая 2022 14:15
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Новости Китая. Китай проводит стресс-тесты экономики. Как заявили в правительстве, это необходимо на случай введения масштабных санкций со стороны Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Специалисты в Китае моделируют сценарии развития ситуации в экономике при введении санкций со стороны Запада-1

Стресс-тесты начались еще в конце февраля, когда Евросоюз ввел ограничения против России. Теперь специалисты моделируют возможные сценарии развития ситуации в китайской экономике при введении подобных санкций против КНР. На днях чиновники из Министерства финансов и Центрального банка Китая провели встречу с местными и иностранными банками. На ней обсуждались возможные механизмы защиты зарубежных активов Китая в случае конфликта с США и их союзниками.  

# Экономика # Фотофакт

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