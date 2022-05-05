Новости экономики за 05.05.2022

Почему так стремительно дешевеют доллар и евро, сколько авансовых платежей от физлиц поступило в госказну по транспортному налогу и удалось ли Евросоюзу согласовать эмбарго на газ и нефть из России?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБВАЛОМ ДОЛЛАРА И ЕВРО ОТКРЫЛИСЬ ТОРГИ НА БВФБ. У РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ ПОДРЯД

Белорусский рубль уверенно продолжает укрепляться в стоимости по отношению к американской и европейской валютам. За последние семь недель белорусский рубль лишь однажды подешевел к корзине валют, а вот общее укрепление за это время составило более 5 %. За последние 30 торгов евро дешевел 28 раз, в общем зачете потеряв 87 копеек.