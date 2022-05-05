Новости экономики за 05.05.2022
Почему так стремительно дешевеют доллар и евро, сколько авансовых платежей от физлиц поступило в госказну по транспортному налогу и удалось ли Евросоюзу согласовать эмбарго на газ и нефть из России?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОБВАЛОМ ДОЛЛАРА И ЕВРО ОТКРЫЛИСЬ ТОРГИ НА БВФБ. У РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ ПОДРЯД
Белорусский рубль уверенно продолжает укрепляться в стоимости по отношению к американской и европейской валютам. За последние семь недель белорусский рубль лишь однажды подешевел к корзине валют, а вот общее укрепление за это время составило более 5 %. За последние 30 торгов евро дешевел 28 раз, в общем зачете потеряв 87 копеек.
Российский рубль продолжает уверенно расти. Теперь за 100 российских рублей на торгах просят 3 рубля 84 копейки. Ослабление американской валюты закономерным образом приводит к повышению стоимости золота и основных сырьевых ресурсов в мире.
Европа не готова к запрету газа и нефти из России. О тяжелых последствиях заговорили в Германии и Австрии. Подробнее здесь.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА США ПОШЛА НА САМОЕ СИЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ С 2000 ГОДА
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку (ориентир процентной ставки, по которому коммерческие банки кредитуют друг друга) на 50 базисных пунктов. Это самое серьезное ужесточение монетарной политики американским регулятором за 22 года.
ФРС вынуждена увеличивать процентную ставку на фоне рекордной за 40 лет инфляции. В условиях стремительного роста цен на продукты питания, энергоносители и потребительские товары цель ФРС состоит в том, чтобы снизить расходы и экономический рост, сделав более дорогими займы для частных лиц и предприятий.
38 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТУПИЛО В ГОСКАЗНУ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ЗА 2021 ГОД
Более 38 миллионов рублей авансовых платежей от физлиц поступило в 2021 году в госказну по транспортному налогу. При этом за один автомобиль размер авансового платежа не превышал одной базовой величины, то есть 29 рублей.
Транспортный налог пришел на смену госпошлине за допуск к участию в дорожном движении. Исчисляется он на каждую машину, которая зарегистрирована в ГАИ: если автомобиль состоит на учете, его надо оплачивать.
Россия ускоряет дедолларизацию экономического пространства ЕАЭС. Читайте здесь.