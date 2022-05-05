Генсек ООН: цены на продовольствие ещё никогда не были такими высокими

Мир уже в скором времени может столкнуться с более серьезным продовольственным кризисом. Миллионы людей окажутся за чертой бедности. Об этом заявили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 200 миллионов человек уже ощущают нехватку продуктов. Наиболее тяжелая ситуация в Эфиопии, Южном Судане и Йемене. Всего в список «голодных» стран включили 53 государства. Основными причинами дефицита продовольствия эксперты называют политические и военные конфликты, природные катастрофы, глобальное потепление и спад экономики, в том числе из-за пандемии. Кроме того, как отметил Генсек ООН, цены на продовольствие еще никогда не были такими высокими.