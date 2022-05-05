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Генсек ООН: цены на продовольствие ещё никогда не были такими высокими

05 мая 2022 11:45
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Мир уже в скором времени может столкнуться с более серьезным продовольственным кризисом. Миллионы людей окажутся за чертой бедности. Об этом заявили в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генсек ООН: цены на продовольствие ещё никогда не были такими высокими-1

Почти 200 миллионов человек уже ощущают нехватку продуктов. Наиболее тяжелая ситуация в Эфиопии, Южном Судане и Йемене. Всего в список «голодных» стран включили 53 государства. Основными причинами дефицита продовольствия эксперты называют политические и военные конфликты, природные катастрофы, глобальное потепление и спад экономики, в том числе из-за пандемии. Кроме того, как отметил Генсек ООН, цены на продовольствие еще никогда не были такими высокими.  

Генсек ООН: цены на продовольствие ещё никогда не были такими высокими-4

В основном это связано с конфликтом в Украине, так как именно Россия и Украина являются крупнейшими мировыми экспортерами зерновых культур, масла и удобрений, подорожание или отсутствие которых скажется и на следующем сельскохозяйственном сезоне. О санкциях и всевозможных эмбарго западных стран, что тоже провоцирует продовольственный кризис, в Организации не вспомнили.  

# Экономический кризис # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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