Депутат Европарламента: Вашингтон больше всех заинтересован в продолжении конфликта в Украине

Смелое заявление прозвучало в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. США обвинили в разжигании кризиса в Украине. Вашингтон больше всех заинтересован в продолжении конфликта – заявила евродепутат от Ирландии.

По ее мнению, для США это отличная возможность для развития военно-промышленного комплекса. Кроме того, это новые рынки сбыта оружия и военной техники. Еще один важный пункт особой заинтересованности Вашингтона в российско-украинском конфликте – ослабление Москвы. Как отметила евродепутат, в этом же кроется причина того, почему конфликт все еще не урегулирован.