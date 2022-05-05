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Депутат Европарламента: Вашингтон больше всех заинтересован в продолжении конфликта в Украине

05 мая 2022 14:04
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Смелое заявление прозвучало в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. США обвинили в разжигании кризиса в Украине. Вашингтон больше всех заинтересован в продолжении конфликта – заявила евродепутат от Ирландии.  

Депутат Европарламента: Вашингтон больше всех заинтересован в продолжении конфликта в Украине-1

По ее мнению, для США это отличная возможность для развития военно-промышленного комплекса. Кроме того, это новые рынки сбыта оружия и военной техники. Еще один важный пункт особой заинтересованности Вашингтона в российско-украинском конфликте – ослабление Москвы. Как отметила евродепутат, в этом же кроется причина того, почему конфликт все еще не урегулирован.  

# Международная политика # Клэр Дейли # Фотофакт

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