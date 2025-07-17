Еврокомиссия намерена увеличить бюджет ЕС до 2 трлн евро
«Самый амбициозный из когда-либо предложенных», а еще «более стратегический», «более гибкий» и «более прозрачный» – все это «красивые» цитаты главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен 17 июля явно не жалела ярких эпитетов, представляя проект бюджета Евросоюза на 28-34-й годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но вот незадача, заявленная сумма в 2 триллиона евро, на деле оказалась «несколько» меньше. Евробюрократы просто включили в бюджет рост инфляции в ближайшие годы и погашение долга, возникшего после пандемии COVID. Махинации с цифрами вскрылись сразу после оглашения планов и неминуемо вызвали скандал.
Задорную речь госпожи фон дер Ляйен тут же назвали «вводящей в заблуждение» и потребовали пояснений. При этом, как сразу же предположило издание Politico, в ближайшие годы ожидаются «напряженные и мучительные препирательства» всех европейских институтов перед окончательным утверждением казны.
Совершенно, очевидно, что правительства государств ЕС будут настаивать на меньших расходах или бюджете с иными приоритетами, чем предлагает это в «красивой обертке» Еврокомиссия. Ведь платить за амбиции Брюсселя придется из 27 национальных «кошельков».
А они в ближайшие годы, ожидаемо, «похудеют». Ведь если сейчас взносы в общеевропейскую казну составляют чуть более 1 % от ВВП государств, то в ближайшем будущем эту сумму предлагается поднять почти до 1,3 %, а в абсолютном выражении это огромные суммы.
Иными словами очередное «затягивание поясов». Прекрасно понимая, что это может вызвать, мягко говоря, недовольство некоторых членов союза, Урсула фон дер Ляйен пообещала найти альтернативные источники пополнения бюджета. Ключевое слово – «пообещала».
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
Это бюджет для новой эры, который соответствует амбициям Европы и отвечает на стоящие перед ней вызовы, укрепляет нашу независимость. При этом взносы государств-членов в бюджет ЕС останутся неизменными, поскольку мы предлагаем кардинальные изменения в собственных ресурсах.
Ожидаемо, и эта «порция оптимизма» от главы Еврокомиссии впечатлила не всех. В Берлине уже заявили, что предложение Урсулы фон дер Ляйн считают, цитата, неприемлемым. И немцев можно понять – в нынешней ситуации Германии разобраться бы с собственным – национальным бюджетом. А он буквально трещит по швам из-за растущих расходов и экономической стагнации.
Брюсселю Берлин посоветовал вместо того, чтобы выкачивать деньги из стран ЕС, сосредоточиться на реформах и других приоритетах бюджета. Как заявили в немецком правительстве – это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем. Серьезное заявление, учитывая, что взносы ФРГ составляют примерно четверть всего бюджета ЕС.