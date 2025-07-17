Еврокомиссия намерена увеличить бюджет ЕС до 2 трлн евро

«Самый амбициозный из когда-либо предложенных», а еще «более стратегический», «более гибкий» и «более прозрачный» – все это «красивые» цитаты главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен 17 июля явно не жалела ярких эпитетов, представляя проект бюджета Евросоюза на 28-34-й годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но вот незадача, заявленная сумма в 2 триллиона евро, на деле оказалась «несколько» меньше. Евробюрократы просто включили в бюджет рост инфляции в ближайшие годы и погашение долга, возникшего после пандемии COVID. Махинации с цифрами вскрылись сразу после оглашения планов и неминуемо вызвали скандал.

Задорную речь госпожи фон дер Ляйен тут же назвали «вводящей в заблуждение» и потребовали пояснений. При этом, как сразу же предположило издание Politico, в ближайшие годы ожидаются «напряженные и мучительные препирательства» всех европейских институтов перед окончательным утверждением казны. Совершенно, очевидно, что правительства государств ЕС будут настаивать на меньших расходах или бюджете с иными приоритетами, чем предлагает это в «красивой обертке» Еврокомиссия. Ведь платить за амбиции Брюсселя придется из 27 национальных «кошельков».

А они в ближайшие годы, ожидаемо, «похудеют». Ведь если сейчас взносы в общеевропейскую казну составляют чуть более 1 % от ВВП государств, то в ближайшем будущем эту сумму предлагается поднять почти до 1,3 %, а в абсолютном выражении это огромные суммы. Иными словами очередное «затягивание поясов». Прекрасно понимая, что это может вызвать, мягко говоря, недовольство некоторых членов союза, Урсула фон дер Ляйен пообещала найти альтернативные источники пополнения бюджета. Ключевое слово – «пообещала».