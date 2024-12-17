Европейские чиновники в Брюсселе в очередной раз показали истинный пример демократии. Политикам стало недостаточно поливать грязью своих коллег, теперь они кидаются и на международные конгломераты. Европейская комиссия инициировала расследование в отношении китайской социальной сети TikTok, подозреваемой в так называемом манипулировании избирательными процессами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбирательство основывается на мнимых признаках иностранного вмешательства в выборы президента Румынии. Там в начале декабря 2024 года Конституционный суд аннулировал результаты первого тура голосования, на которых пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 % голосов и прошел во второй тур. Решение об отмене результатов принято после того, как проигравшие на выборах власти рассекретили разведданные, содержащие лишь косвенные и неубедительные факты о так называемом влиянии Москвы.