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Еврокомиссия начала расследование против TikTok из-за «вмешательства» в выборы Румынии

17 декабря 2024 19:46
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Европейские чиновники в Брюсселе в очередной раз показали истинный пример демократии. Политикам стало недостаточно поливать грязью своих коллег, теперь они кидаются и на международные конгломераты. Европейская комиссия инициировала расследование в отношении китайской социальной сети TikTok, подозреваемой в так называемом манипулировании избирательными процессами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия начала расследование против TikTok из-за «вмешательства» в выборы Румынии-2

Разбирательство основывается на мнимых признаках иностранного вмешательства в выборы президента Румынии. Там в начале декабря 2024 года Конституционный суд аннулировал результаты первого тура голосования, на которых пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 % голосов и прошел во второй тур. Решение об отмене результатов принято после того, как проигравшие на выборах власти рассекретили разведданные, содержащие лишь косвенные и неубедительные факты о так называемом влиянии Москвы.

# Международная политика # Новости Румынии

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