Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте
В Брюсселе начались слушания по делу о коррупции в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все очень ждали, что скажет уже бывший его вице-спикер Ева Кайли в ответ на обвинения в получении ею крупных денежных сумм за лоббирование интересов Катара.
Но прессу и всех следящих за ходом расследования ждало разочарование. Адвокат попросил перенести ее показания на следующую неделю. Всего по этому делу в Бельгии было арестовано 6 человек.
Полиция конфисковала 1,5 миллиона евро и нашла чемодан, полный наличности. Обыски прошли в нескольких частных домах и парламентских кабинетах в Брюсселе. Французские следователи осмотрели еще несколько помещений в здании Европарламента в Страсбурге.
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