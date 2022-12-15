Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте

В Брюсселе начались слушания по делу о коррупции в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все очень ждали, что скажет уже бывший его вице-спикер Ева Кайли в ответ на обвинения в получении ею крупных денежных сумм за лоббирование интересов Катара.

Но прессу и всех следящих за ходом расследования ждало разочарование. Адвокат попросил перенести ее показания на следующую неделю. Всего по этому делу в Бельгии было арестовано 6 человек.