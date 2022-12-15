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Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте

15 декабря 2022 11:19
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В Брюсселе начались слушания по делу о коррупции в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все очень ждали, что скажет уже бывший его вице-спикер Ева Кайли в ответ на обвинения в получении ею крупных денежных сумм за лоббирование интересов Катара.  

Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте-1

Но прессу и всех следящих за ходом расследования ждало разочарование. Адвокат попросил перенести ее показания на следующую неделю. Всего по этому делу в Бельгии было арестовано 6 человек.  

Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте-4

Полиция конфисковала 1,5 миллиона евро и нашла чемодан, полный наличности. Обыски прошли в нескольких частных домах и парламентских кабинетах в Брюсселе. Французские следователи осмотрели еще несколько помещений в здании Европарламента в Страсбурге.  

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# Европарламент # Ева Кайли # Новости Бельгии # Фотофакт

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