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Польша может потратить 28 млрд долларов на модернизацию Вооружённых Сил

15 декабря 2022 11:17
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Новости Польши. Польша ударными темпами продолжает закупку новой военной техники и вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время польская партия получит несколько десятков военных вертолетов нового поколения. Первая партия машин должна заступить на боевое дежурство уже в 2023 году.  

Польша может потратить 28 млрд долларов на модернизацию Вооружённых Сил-1

Сообщается, что вертолеты будут оснащены современными системами наблюдения, пулеметами и ракетными установками. Кроме того, могут выступать мобильным командным пунктом. По словам специалистов, техника прекрасно подходит для ведения наступательных операций.  

Польша может потратить 28 млрд долларов на модернизацию Вооружённых Сил-4

Ранее премьер страны пообещал, что в следующем году Польша потратит около 21 миллиарда долларов на модернизацию Вооруженных Сил. Предельная сумма расходов на военные цели может составить почти 28 миллиардов долларов.  

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# Вооруженные силы # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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