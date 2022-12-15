Польша может потратить 28 млрд долларов на модернизацию Вооружённых Сил

Новости Польши. Польша ударными темпами продолжает закупку новой военной техники и вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время польская партия получит несколько десятков военных вертолетов нового поколения. Первая партия машин должна заступить на боевое дежурство уже в 2023 году.

Сообщается, что вертолеты будут оснащены современными системами наблюдения, пулеметами и ракетными установками. Кроме того, могут выступать мобильным командным пунктом. По словам специалистов, техника прекрасно подходит для ведения наступательных операций.