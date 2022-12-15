Польша может потратить 28 млрд долларов на модернизацию Вооружённых Сил
Новости Польши. Польша ударными темпами продолжает закупку новой военной техники и вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время польская партия получит несколько десятков военных вертолетов нового поколения. Первая партия машин должна заступить на боевое дежурство уже в 2023 году.
Сообщается, что вертолеты будут оснащены современными системами наблюдения, пулеметами и ракетными установками. Кроме того, могут выступать мобильным командным пунктом. По словам специалистов, техника прекрасно подходит для ведения наступательных операций.
Ранее премьер страны пообещал, что в следующем году Польша потратит около 21 миллиарда долларов на модернизацию Вооруженных Сил. Предельная сумма расходов на военные цели может составить почти 28 миллиардов долларов.
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