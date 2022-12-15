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В Колумбии ботанический сад украсили огромными инсталляциями в виде насекомых и птиц

15 декабря 2022 09:28
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Бабочек-монархов в эти дни можно встретить в Колумбии. Только там они порхают на праздничных инсталляциях. В световом украшении ботанического сада в Боготе есть и гигантские колибри и пчелы. В этот рождественский сезон оформители не забыли трудолюбивых насекомых и птиц, которые опыляют растения.   

А тысячи живых бабочек-монархов кружат в небе в мексиканском штате Мичоакан – подробности здесь.  

В игровой форме дети и взрослые смогут больше узнать о природе и одновременно хорошо провести время.  

В Колумбии ботанический сад украсили огромными инсталляциями в виде насекомых и птиц-1

Мы рады декабрю и Рождеству – этому особенному празднику. А также подаркам, которые дарит нам город Богота. Экскурсия волшебная. Здесь много огней, фигур животных, и нас радушно принимают. Вокруг много людей, это идеальное время для отдыха всей семьей.  

В Колумбии ботанический сад украсили огромными инсталляциями в виде насекомых и птиц-4

В праздничную атмосферу погрузился и Соляной собор Сипакиры – знаменитая достопримечательность Колумбии. Католический храм построен в тоннелях соляной шахты на глубине примерно 200 метров под землей.  

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