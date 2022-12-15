В Колумбии ботанический сад украсили огромными инсталляциями в виде насекомых и птиц

Бабочек-монархов в эти дни можно встретить в Колумбии. Только там они порхают на праздничных инсталляциях. В световом украшении ботанического сада в Боготе есть и гигантские колибри и пчелы. В этот рождественский сезон оформители не забыли трудолюбивых насекомых и птиц, которые опыляют растения.

А тысячи живых бабочек-монархов кружат в небе в мексиканском штате Мичоакан – подробности здесь.

В игровой форме дети и взрослые смогут больше узнать о природе и одновременно хорошо провести время.