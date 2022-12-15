Тысячи бабочек-монархов кружат в небе. Необычное зрелище можно увидеть в мексиканском штате Мичоакан

Тысячи бабочек-монархов кружат в небе, прежде чем устроиться на ветках деревьев. Это зрелище каждый год привлекает сотни туристов в заповедник в мексиканском штате Мичоакан. Крылатые насекомые сюда прилетают на зимовку из Канады и с востока США, преодолевая путь длиной до 5 000 километров. Раньше в Мексике насчитывался миллиард бабочек-монархов. Теперь же их внесли в список видов, которым угрожает вымирание. За последнее десятилетие численность сильно сократилась. По мнению ученых, главные враги бабочек – пестициды на фермерских полях и вырубка деревьев. Однако не все так плохо.

Луис Мартинес, с мотритель з аповедника: Два года назад бабочек было меньше. Мы определяем это по количеству деревьев и площади территорий, которые они занимают. В прошлом году здесь было две больших колонии, и они заняли почти два гектара. В этот раз бабочек еще больше.

В Колумбии ботанический сад украсили огромными инсталляциями в виде насекомых и птиц – подробности здесь .

Первые бабочки прилетают в Мексику в начале ноября. Некоторые мексиканцы считают их душами предков, поскольку именно на это время в стране приходится День мертвых.

Мы часто видим бабочек в новостях или документальных фильмах, но здесь все по-другому. Это уникальный опыт. Бабочки напоминают падающие листочки бумаги, кружащиеся листья и улетающие души – очень много чувств сплетается воедино.

Монархи будут зимовать здесь до марта, а потом вернутся.

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