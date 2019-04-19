В Гонконге создан робот, который рисует лунные пейзажи

Новости мира. В Гонконге местный художник создал робота, который пишет собственные чернильные пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже сам Вонг не знает, каким получится рисунок, прежде чем робот примется за него, - алгоритм предусматривает случайность. Обычно на одну работу уходит около 50 часов, а стоимость одного экземпляра доходит до 13 тысяч долларов.