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В Гонконге создан робот, который рисует лунные пейзажи

19 апреля 2019 14:03
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Новости мира. В Гонконге местный художник создал робота, который пишет собственные чернильные пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Гонконге создан робот, который рисует лунные пейзажи-1

Проект Виктора Вонга называется «Обратная сторона Луны». Рисунки основаны на фотографиях НАСА и снимках, сделанных китайским космическим зондом.

В Гонконге создан робот, который рисует лунные пейзажи-4

В Гонконге создан робот, который рисует лунные пейзажи-6

Даже сам Вонг не знает, каким получится рисунок, прежде чем робот примется за него, - алгоритм предусматривает случайность. Обычно на одну работу уходит около 50 часов, а стоимость одного экземпляра доходит до 13 тысяч долларов.

В Гонконге создан робот, который рисует лунные пейзажи-9

# Искусственный интеллект # Фотофакт

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